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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى البرغوثي: لا توجد اختلافات أيديولوجية بين نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف

الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية
الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه لا توجد اختلافات أيديولوجية جوهرية بين بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مشيرًا إلى أن التنافس السياسي يدور بين أحزاب اليمين الصهيوني واليمين الأكثر تطرفًا.

وقال البرغوثي، خلال تصريحات لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن حصول الأحزاب العربية على 17 مقعدًا يمثل انتصارًا كبيرًا، ويعكس تنامي قوة الفلسطينيين داخل إسرائيل، وتحولهم إلى قوة سياسية لا يمكن الاستهانة بها.

المشهد السياسي الإسرائيلي

وأشار إلى أن مظاهر العنصرية تتجلى في أبشع صورها، لافتًا إلى أهمية دور الأحزاب العربية في تمثيل المواطنين العرب والدفاع عن حقوقهم وتعزيز حضورهم في المشهد السياسي الإسرائيلي.

مصطفى البرغوثي المبادرة الوطنية الفلسطينية نتنياهو أحزاب اليمين المتطرف الصهاينة

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