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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: محمد صلاح سيساعد علي ماهر في قيادة منتخب مصر

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
يمنى عبد الظاهر

أبدى تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، تفاؤله بتولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مشواره التدريبي، ومتمنيًا له النجاح في قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح دونجا، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، أن علي ماهر لديه دراية كبيرة بمستويات لاعبي الدوري المصري، وهو ما قد يمنحه أفضلية عند اختيار عناصر المنتخب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تكوين جهاز فني قوي يساعده على تنفيذ خططه وتحقيق أهدافه.

وتوقع نجم الزمالك السابق أن تشهد قائمة المنتخب تغييرات خلال الفترة المقبلة، في ظل اختلاف رؤية المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، قائد الفراعنة، يمتلك دورًا مؤثرًا داخل الملعب، ويمكنه مساندة علي ماهر ومساعدته في مهمته الجديدة.

وانتقل دونجا للحديث عن الأوضاع داخل نادي الزمالك، موضحًا أن الفريق يواجه تحديات صعبة بسبب أزمة إيقاف القيد والضغوط المالية، وهي أمور ألقت بظلالها على استقرار الفريق وأثرت على ظروف العمل خلال الفترة الحالية.

كما وجه رسالة عتاب لجماهير الزمالك بسبب الانتقادات والهجوم على معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في ظل الظروف التي يتولى فيها المسؤولية، معربًا عن ثقته في قدرته على قيادة الأبيض لتجاوز المرحلة الصعبة والعودة إلى المسار الصحيح.

واختتم تصريحاته بمناشدة جماهير القلعة البيضاء الوقوف خلف اللاعبين والجهاز الفني، ومنح معتمد جمال المساندة اللازمة بدلًا من زيادة الضغوط عليه، حتى يتمكن الفريق من تخطي أزماته واستعادة استقراره.


 

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