البنك المركزي الأوروبي ينكس أعلامه حدادا على ضحايا هجوم "كراكوف" .. ولاجارد تعرب عن صدمتها

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الأحد عن صدمتها إزاء الهجوم المروع الذي شهدته مدينة "كراكوف" البولندية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكدت لاجارد - في منشور عبر منصة "إكس" - تضامنها مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم، مشددة على وقوفها إلى جانب الشعب البولندي في هذا الوقت العصيب.

من جانبه، أعرب البنك المركزي الأوروبي - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، معلنا تنكيس الأعلام إلى النصف حدادا على أرواحهم.

وقال البنك "نتذكر اليوم ضحايا الهجوم المروع الذي وقع أمس في كراكوف، وتتجه أفكارنا إلى جميع المتضررين.. لا مكان لمثل هذا العنف في مجتمعنا".

وكانت مدينة "كراكوف" - ثاني أكبر المدن البولندية - قد شهدت نحو الساعة الثالثة عصر أمس السبت هجوما دمويا، بعدما قاد رجل يبلغ من العمر 24 عاما سيارته إلى ساحة السوق الرئيسية، وفتح النار عشوائيا على المارة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو مواطن بولندي يقال إنه متأثر بأفكار اليمين المتطرف، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار، قبل نقله إلى المستشفى.