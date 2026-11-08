شركة كبرى للاستثمار العقاري بأستراليا تتخلي عن إنشاء مركز بيانات قرب مطار سيدني بعد ردود فعل غاضبة

تخلت شركة "ستوكلاند" الأسترالية للتطوير العقاري عن خطط إنشاء مركز بيانات في مدينة سيدني عقب موجة من الاعتراضات المجتمعية، ما يشير إلى تصاعد المعارضة لمشروعات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة - حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" - إن المشروع اللوجيستي الذي يمتد على مساحة تقارب كيلومترين مربعين ويقام على موقع ملعب جولف سابق بجوار مطار سيدني - لن يتضمن إنشاء مركز بيانات ضمن المرحلة التالية من التخطيط، كما أضاف متحدث باسم الشركة أن "ستوكلاند" ستواصل الشفافية مع الأطراف المعنية مع تقدم أعمال التخطيط للمنطقة اللوجستية.

وكان المشروع، الذي أُعلن عنه لأول مرة العام الماضي، قد أثار انتقادات من مجموعات مجتمعية بعد إدراج مراكز البيانات ضمن الاستخدامات البديلة المحتملة للموقع في وقت سابق العام الجاري.

وكانت الشركة قد أشارت إلى أن قرب المشروع من المطار وميناء بوتاني يجعله مناسباً لاستخدامات متعددة، مثل تجارة التجزئة والضيافة.

وتتزايد المعارضة المجتمعية لمراكز البيانات في مختلف أنحاء أستراليا، بسبب المخاوف المتعلقة باستهلاكها الكبير للكهرباء والمياه .. ففي الشهر الماضي، علقت شركة خطط تطوير أحد مشروعاتها، بعدما أدت الاحتجاجات إلى تأخير إمدادات الكهرباء لأحد مشروعاتها الرئيسية في مدينة ملبورن.