الكويت تعرب عن استنكارها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الرياض

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولاتها استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة التي تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وتقوض استقرار المنطقة.

وجددت الخارجية الكويتية تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشددت على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.