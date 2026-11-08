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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن تعرض مبنى أرامكو لأضرار بعد هجوم صاروخي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية لأضرار طفيفة، نتيجة سقوط شظايا أعقبت محاولة هجوم في العاصمة الرياض، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وقال مصدر رسمي بوزارة الطاقة السعودية، في بيان، إن الشظايا المتساقطة تسببت في أضرار طفيفة بالمبنى الإداري التابع لشركة أرامكو، مشيرًا إلى أن السلطات المختصة استجابت على الفور للحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات، فيما جرى التعامل مع تداعيات الحادث وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي الإعلان السعودي عقب إعلان التحالف الذي تقوده المملكة لدعم الحكومة الشرعية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، اعتراض وتدمير صواريخ فوق العاصمة الرياض والمناطق الجنوبية من المملكة، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري مستمر بين التحالف الذي تقوده السعودية وميليشيا الحوثي، التي شنت هجمات متكررة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي السعودية.
 

وزارة الطاقة السعودية السعودية شركة أرامكو السعودية أرامكو السعودية الرياض

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