عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين ، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي .

وأفادت محافظة القدس، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،بأن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا ما يُعرف بـ"السجود الملحمي"، وسط حراسة قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل ، أصيب ثلاثة شبان، اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب المبرح بالعصي، في الضفة الغربية.

ووثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقريرها أمس، 674 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون على أشجار الزيتون ومزارعيها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال 37 يوما، امتدت من الأول من أكتوبر حتى السادس من نوفمبر 2026 ، بواقع 520 اعتداءً نفذها المستوطنون و154 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال، في مؤشر على اتساع استهداف موسم القطاف ومصادر رزق العائلات الفلسطينية.

وفي ذات السياق ، سرق مستوطنون، اليوم ، معدات زراعية من مواطن فلسطيني شرق بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.