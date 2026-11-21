خيّم الحزن على أبناء الكنيسة بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عقب وفاة القمص سمعان يوسف جرجس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، اليوم السبت، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد رحلة امتدت لنحو 27 عاما في الخدمة الكهنوتية.



الأنبا إبرام يترأس صلاة الجنازة بحضور محافظ الفيوم

وترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، صلاة الجنازة على جثمان الأب الراحل، بدير القديس الأنبا إبرام بقرية العزب، وسط حضور لفيف من الآباء الكهنة والقمامصة والشمامسة، الذين شاركوا في وداعه الأخير وشارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، في صلاة الجنازة، وقدم واجب العزاء لنيافة الأنبا إبرام ومجمع الآباء الكهنة، معربا عن خالص تعازيه في رحيل القمص سمعان يوسف.



دفن الجثمان بمقابر الآباء الكهنة بدير العزب

وعقب انتهاء الصلاة، جرت دورة بالجثمان داخل الكنيسة، قبل أن يتم دفنه بمقابر الآباء الكهنة بدير القديس الأنبا إبرام بقرية العزب.



27 عاما في الخدمة الكهنوتية

وولد الأب الراحل بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم في 16 يوليو 1951، وكان اسمه مكرم يوسف جرجس، ونال درجة القسيسية في 10 يونيو 2000 بيد نيافة الأنبا إبرام، ثم نال درجة القمصية في 26 يناير 2016، ليواصل مسيرته في الخدمة الكهنوتية.



موعد العزاء وصلاة الثالث

ومن المقرر إقامة العزاء بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق، مساء اليوم السبت وغدا الأحد، فيما تقام صلاة الثالث في الحادية عشرة صباح يوم الاثنين.