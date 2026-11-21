واصلت الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكبرة على سيارات السرفيس تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الرقابة على منظومة النقل الجماعي وضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط داخل الشارع الفيومي واستهدفت الحملات التي ترأسها حازم حسني مدير عام الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي سيارات السرفيس العاملة على خطوط 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و16 بمناطق ميداني التدريب والسواقي وأسفل الكوبري العلوي بمدينة الفيوم مع متابعة سيارات التاكسي للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة.



30 سيارة مخالفة تحت الرقابة

أسفرت الحملة عن ضبط 30 سيارة مخالفة بينها 7 سيارات لعدم استكمال خط السير و7 سيارات لفتح الأبواب أثناء السير و4 سيارات للهروب من اللجنة و3 سيارات لمخالفة خط السير و3 سيارات بدون مستندات و4 سيارات تعمل على خط 2 رغم تخصيصها لخط 16 وسيارتين تعملان على خط 2 رغم تخصيصهما لخط 1 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقا للقواعد المنظمة.



استمرار الحملات لضبط المواصلات

وأكد محافظ الفيوم استمرار الحملات الرقابية على خطوط السرفيس وسيارات التاكسي داخل مدينة الفيوم وبين مراكز المحافظة وخطوط الربط مع المحافظات المجاورة مع التشديد على الالتزام بخطوط السير والتعريفة الرسمية والتصدي لمحاولات الهروب من اللجان أو تقسيم الخطوط وأشار إلى عدم التهاون مع المخالفات التي تؤثر على انتظام حركة المواصلات أو تضر بحقوق المواطنين.



أرقام الإبلاغ عن المخالفات

وتهيب المحافظة بالمواطنين الإبلاغ عن مخالفات خطوط السير أو تقسيم الخطوط أو المغالاة في تعريفة الركوب مع تحديد مكان المخالفة وتوقيتها وخط السير عبر الأرقام 0842168041 و0842168042 و0842168043 أو الخط الساخن 114.