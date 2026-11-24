تتواصل تحركات إدارة النادي الأهلي لحسم هوية المدير الفني الجديد، خلفًا للمغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتتصدر عدة أسماء المشهد داخل القلعة الحمراء، يأتي في مقدمتها حسام البدري، المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي، والذي يُطرح بقوة للعودة إلى قيادة الفريق، وسط أنباء عن إمكانية اصطحابه الجهاز المعاون الذي يعمل معه في تجربته الحالية.

الأهلي يحسم موقفه من كولر ويستبعد يورتيتش

وفي إطار المفاضلة بين الأسماء المرشحة، تتجه إدارة الكرة بالأهلي إلى استبعاد فكرة عودة السويسري مارسيل كولر بشكل نهائي، رغم ما تردد بشأن وجود اتصالات معه خلال الساعات الماضية.

كما خرج الكرواتي ميروسلاف يورتيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، من حسابات الترشيحات لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الرخصة التدريبية تعطل مقترح سامي قمصان

وعلى جانب آخر، واجه مقترح سيد عبد الحفيظ بتولي سامي قمصان القيادة الفنية للفريق عقبة تتعلق بالرخصة التدريبية، وهو ما يحول دون تنفيذ الفكرة بالشكل المطروح حاليًا.

ويظل اسم قمصان ضمن الأسماء التي طُرحت في مناقشات اختيار المدير الفني الجديد، لكن مسألة الرخصة تمثل عائقًا أمام توليه المسؤولية.

هادي خشبة على حسابات منصب مدير الكرة

وبالتوازي مع ملف المدير الفني، تشهد الترتيبات الإدارية داخل الأهلي مناقشات بشأن منصب مدير الكرة، في ظل احتمالية الاستعانة بهادي خشبة لتولي المهمة حال عودة حسام البدري واصطحابه جهازه المعاون.

وفي المقابل، يبقى مستقبل وائل جمعة محل دراسة، سواء باستمراره في منصبه الحالي مديرًا للكرة، أو إسناد مهمة أخرى إليه داخل قطاع الكرة، قد تكون في منصب المدير الرياضي أو أحد المناصب الإدارية بالقطاع.

وتترقب جماهير الأهلي حسم هذه الملفات خلال الساعات المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب الأوضاع الفنية والإدارية داخل الفريق بعد رحيل عموتة.