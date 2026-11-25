في تحرك يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وفتح آفاق استثمارية جديدة بمدينة شرم الشيخ، أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية لتفقد عدد من مواقع التطوير والأصول التابعة للمحافظة، وبحث فرص إعادة توظيفها واستثمارها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وسياحيًا.

ورافق المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة شرم الشيخ ومدير إدارة المرور بالمحافظة، حيث تفقد أعمال تهذيب الهضبة، واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وبحث التصورات المقترحة للاستغلال الأمثل للمنطقة عقب الانتهاء منها، من خلال إعداد دراسات استثمارية تستهدف تحويلها إلى منطقة ذات قيمة سياحية واقتصادية مضافة.

كما شملت الجولة تفقد عدد من الشواطئ المملوكة للمحافظة، والمستغلة من خلال منشآت سياحية بنظام حق الانتفاع أو الإشغال، لمراجعة أوضاعها والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة، والتأكد من حسن استغلال تلك الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وتفقد المحافظ منطقة شرم المية أمام نادي شرم الشيخ، للوقوف على طبيعة الموقع وبحث إمكانات الاستفادة منه، كما عاين أحد المباني غير المستغلة بحي النور، وناقش سبل إعادة توظيفه واستثماره بما يضمن الاستفادة من إمكاناته بدلًا من بقائه دون استخدام.

وتأتي الجولة في إطار توجه محافظة جنوب سيناء نحو حصر ومراجعة الأصول المملوكة لها، وإعداد دراسات ورؤى استثمارية لإعادة استغلال الأراضي والمنشآت والمواقع غير المستغلة، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وتعزيز الأنشطة السياحية والخدمية، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة .