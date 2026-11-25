قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لميدان المحطة بحلوان والشوارع المحيطة به لمتابعة ما قامت به الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق برفع كافة الإشغالات من الميدان وتسهيل عمليات دخول وخروج المواطنين لمحطة المترو.

رافق المحافظ م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة

وثمن محافظ القاهرة خلال الجولة جهود مديرية أمن القاهرة فى دعم الأجهزة التنفيذية فى اعادة الانضباط لميدان المحطة وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية ، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى بعمل دوريات لمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم ، وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.