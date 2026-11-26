أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن نادي الزمالك قادر على المنافسة على لقب الدوري المصري في هذا الموسم الحالي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وأضاف : معتمد جمال قدم في الموسم الماضي أفضل أداء مع الزمالك وأفضل نتيجة وحقق لقب الدوري وقدم أداءً أفضل من الأهلي وبيراميدز رغم أن هناك من كان يتوقع أن يُنهي الفريق الدوري في المركز السادس

وأوضح أحمد صالح أن معتمد جمال مدير فني مميز جدًا ورغم الأزمات يحقق نتائج جيدة.

ورأى صالح أن نادي بيراميدز يمتلك حاليًا أفضل سكواد في مصر، مستطردًا: «لكن الزمالك سيظل منافسًا على لقب الدوري للنهاية وقادر على أن يفوز بلقب الدوري مجددًا».

وتوقع أحمد صالح أن نادي بيراميدز هو الأقرب لتحقيق لقب الدوري المصري في الموسم الحالي.

الزمالك يرفع الحمل البدني للبدلاء والمستبعدين استعدادًا لمواجهة الإفريقي التونسي

في سياق أخر خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية قوية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الجونة الأخير في مسابقة الدوري، خلال مران الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الإفريقي التونسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.