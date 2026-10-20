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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات في السوق المصري.. ماذا تقدم رينو 5 توربو E3 الكهربائية الجديدة؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أرخص 5 سيارات في السوق المصري.. اعرف أحدث الأسعار
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بين التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب تنوع الأداء الفني، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار.

فولكس فاجن جولف 2026.. تسارع مذهل لأيقونة الهاتشباك
تعد فولكس فاجن جولف واحدة من أبرز السيارات التي رسخت مكانتها في فئة الهاتشباك على مدار سنوات طويلة، بفضل تصميمها وتنوع الإصدارات، وتأتي فئة جولف R في مقدمة الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية.

ماذا تقدم رينو 5 توربو E3 الكهربائية الجديدة؟
تمثل رينو 5 توربو E3 امتدادًا لإصدارات رينو من سيارات الهاتشباك، مع تقديمها برؤية عصرية تجمع بين التصميم الرياضي والتجهيزات الحديثة والقدرات الفنية المعتمدة على الطاقة الكهربائية بالكامل. 

زيكر X الكهربائية بمدى يصل لـ 400 كم.. صور
تنتمي زيكر X إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتجمع بين التصميم ذي الطابع الرياضي ومنظومة دفع تعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي. 

أسعار إنفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية
تنتمي إنفينيتي QX50 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة، وتقدم في السوق السعودية بثلاث فئات تختلف في تجهيزاتها ونظام نقل الحركة. 

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