زيكر X الكهربائية بمدى يصل لـ 400 كم.. صور

تنتمي زيكر X إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتجمع بين التصميم ذي الطابع الرياضي ومنظومة دفع تعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي.

تصميم زيكر X

يبلغ طول زيكر X نحو 4,432 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,836 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,566 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,750 مم، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 362 لترًا، وتعتمد السيارة على عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، كما تأتي بفتحة سقف بانورامية، ومصابيح LED.

زيكر X

تجهيزات زيكر X الكهربائية

تعتمد المقصورة على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومجموعة من التجهيزات الرقمية التي تشمل شاشة عدادات بقياس 8.8 بوصة، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD بقياس 24.3 بوصة، ونظامًا صوتيًا يتكون من 13 سماعة، ومقود متعدد الوظائف، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي.

زيكر X

محرك زيكر X

تعتمد زيكر X على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من محركين كهربائيين، مع نظام دفع كلي AWD وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

زيكر X

وتصل القوة الإجمالية إلى 428 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 543 نيوتن متر، وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية بسعة 66 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 400 كم.

زيكر X

تسارع السيارة زيكر X

تستطيع زيكر X التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 190 كم في الساعة.