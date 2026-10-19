شاهد| إكسبنج مونا إل 05 الجديدة

كشفت شركة إكسبنج عن طرازها الجديد إكسبنج مونا إل 05، وتنتمي مونا إل 05 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتم تطوير سيارة إكسبنج مونا إل 05 وفق معايير عالمية تراعي متطلبات 65 دولة ومنطقة .

إكسبنج مونا إل 05

أبعاد إكسبنج مونا إل 05

تتوافر سيارة إكسبنج مونا إل 05 بطول 4870 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1636 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2940 مم .

إكسبنج مونا إل 05

مواصفات إكسبنج مونا إل 05

زودت سيارة إكسبنج مونا إل 05 بالعديد من المميزات من ضمنها، لغة تصميم يطلق عليها اسم ستارشيب في سيارتها الجديدة، وحصلت مونا إل 05 على فتحات تهوية أمامية نشطة مدمجة في الصداد الأمامي، وبها مساحة تخزين أمامية سعة 102 لتر، وبها عجلات بتصميم ثنائي اللون، ومرايات جانبية بتصميم عائم، ومكابح باللون الأصفر، وبها أبواب دون إطارات للنوافذ.

إكسبنج مونا إل 05

ويوجد بـ سيارة إكسبنج مونا إل 05 أيضا، مصابيح خلفية ممتدة بعرض الهيكل تحمل اسم ستار رينج وتضم أكثر من 300 وحدة إضاءة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، وبها نقوش محفورة بالليزر، وبها شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه مقاس 17.3 بوصه، بجانب شاشة عرض أمامية على الزجاج مقاس 26.8 بوصه، وبها 22 منفذ توسعة لتوصيل ملحقات مختلفة من بينها كاميرات الحركة.

إكسبنج مونا إل 05

بالاضافة إلي ان سيارة إكسبنج مونا إل 05 بها، مقاعد أمامية ووظائف التدفئة والتهوية والتدليك، وتدعم الساقين وأسفل الظهر، وحصل مقعد الراكب الأمامي على وضعية انعدام الجاذبية التي يمكن تفعيلها بضغطة زر واحدة.

محرك إكسبنج مونا إل 05

إكسبنج مونا إل 05

تحصل سيارة إكسبنج مونا إل 05 علي قوتها من محرك كهربائي بقوة 245 حصان، وبها بطارية من فوسفات الحديد والليثيوم سعة 71.1 كيلوواط ساعة، ويمكنها قطع مسافة 660 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

إكسبنج مونا إل 05

ويوجد من سيارة إكسبنج مونا إل 05 نسخة تعمل بنظام كهربائي يجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي، وبطارية سعة 37.2 كيلوواط ساعة، وتستطيع هذه النسخة قطع مسافة تصل إلى 310 كم/ساعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية وحدها، ويصل المدى الإجمالي إلى 1310 كم/ساعة، وتعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي مستقل من نوع ماكفرسون، ونظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات.