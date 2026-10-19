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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا هايلكس 2027 في الإمارات

تويوتا هايلكس موديل 2027
تويوتا هايلكس موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلكس موديل 2027، وتنتمي هايلكس لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تويوتا هايلكس موديل 2027

محرك تويوتا هايلكس موديل 2027

تحصل سيارة تويوتا هايلكس موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي، وتنتج قوة 164 حصان، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

مواصفات تويوتا هايلكس موديل 2027

تويوتا هايلكس موديل 2027

زودت سيارة تويوتا هايلكس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات فولاذية مقاس 17 بوصة، وبها خطوط على الهيكل، وبها شاشة للنظام الصوتي مقاس 8 بوصه تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام التحكم في ثبات المركبة، ونظام الاتصال في حالات الطوارئ.

تويوتا هايلكس موديل 2027

بالاضافة إلي ان تويوتا هايلكس موديل 2027 بها، بطانة لصندوق التحميل، وشاشة معلومات متعددة مقاس 7 بوصه، وبها كاميرا للرؤية الخلفية، وبها قفل للترس التفاضلي الخلفي ضمن قائمة تجهيزاتها، وبها مصابيح أمامية بتقنية LED، وبها نظام الدخول الذكي وزر تشغيل المحرك، وبها نظام الملاحة والاتصال بالتطبيقات.

تويوتا هايلكس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة تويوتا هايلكس موديل 2027، نظام ما قبل الاصطدام، الذي يمكنه رصد المركبات والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية والمركبات القادمة، والمساعدة في الحد من الاصطدام، وبها حساسات ركن أمامية وخلفية تصدر تنبيهات صوتية أثناء المناورة، وبها نظام رؤية بانوراما يستخدم كاميرات أمامية وجانبية وخلفية لمساعدة السائق على مراقبة المناطق المحيطة بالسيارة.

سعر تويوتا هايلكس موديل 2027

تويوتا هايلكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإمارتي بسعر 120 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإمارتي بسعر 126 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإمارتي بسعر 137 ألف درهم إماراتي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإمارتي بسعر 164 ألف درهم إماراتي .

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