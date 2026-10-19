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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورشه Mission S تظهر لأول مرة

بورشه Mission S الجديدة
بورشه Mission S الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه Mission S ، وتنتمي S لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتقدم رؤية هندسية وجريئة تتجاوز حدود طرازها الشهير بورشه 911.

سيارة بورشه Mission S الجديدة 

تأتي بورشه Mission S  الخارقة مجهزة بمحرك وسطي لتضع الحجر الأساس للغة تصميمية جديدة بالكامل، وتمهد الطريق لإطلاق منصة رياضية قد تحتل المكانة الأعلى في أسطول الصانع الألماني مستقبلاً.

سيارة بورشه Mission S الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة Mission S تستلهم فلسفتها من أعظم سيارات السباقات والإنتاج التجاري في تاريخ بورشه، وأعلنت عن فئة جديدة بالكامل لن تكون كهربائية، بل ستعتمد على حلول وقود واحتراق خارقة.

مواصفات بورشه Mission S

تستحضر بورشه Mission S  تفاصيل بصرية من أيقوناتها التاريخية الخالدة مثل 911 و959 و917 وسيارة السباقات بورش GT1، وتم إعادة صياغتها بأسلوب عصري يواكب تطلعات المستقبل، وبها مقدمة منخفضة للغاية مع رفارف بارزة تشبه شكل الطوربيد، وبها مصابيح دائرية معاد تصميمها لتلائم الهوية الجديدة.

سيارة بورشه Mission S الجديدة 

تعتمد بورشه Mission S علي مفهوم الأحجام الطافية وتبدو أجزاء الهيكل وكأنها تحوم فوق الجسم الأساسي للسيارة، وتظهر هذه اللمسة بوضوح في الخلف مع فكرة سيارة داخل سيارة المستوحاة من طراز GT1 للالتفاف حول المحرك، وتظهر عناصر تبريد تشبه المروحيات حول غطاء المحرك بأسلوب مستوحى من الأسطورة بورشه 917، وبها جنوط خفيفة الوزن مستمدة من طراز بورشه 928 الكلاسيكي.

سيارة بورشه Mission S الجديدة 

وتتزين خلف عجلة قيادة بورشه Mission S مباشرة 5 عدادات دائرية تناظرية مع عداد دوران المحرك (RPM) في المنتصف، وبها حامل هاتف ذكي قابل للسحب مجهز بتقنية Apple MagSafe، وتم إعادة تصميم ساعة Sport Chrono الشهيرة في منتصف الطبلون .

نبذة عن سيارة بورشه Mission S

سيارة بورشه Mission S الجديدة 

تعتمد سيارة بورشه Mission S على منصة رياضية ذات محرك وسطي، وتستلهم خطوطها من تاريخ العلامة العريق منها، بورشه 550 سبايدر وبورشه 356.

تتميز بورشه Mission S  بررفارف أمامية منسيابية، ومصابيح دائرية بارزة، وجناح خلفي مندمج مع الهيكل، ومروحة تبريد مستوحاة من سباقات التحمل، بجانب أربع فتحات عادم مصفوفة رأسياً.

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