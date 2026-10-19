أشهر 5 سيارات 2027 جديدة في مصر

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: إم جي ZS، وفورثينج T5، وسكودا أوكتافيا A8، ونيسان صني ، وهيونداي توسان .

ام جى ZS موديل 2026

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصان، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ZS موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 929 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 989 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 220 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 410 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 420 ألف جنيه .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

قوة سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2027

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2027 يصل إلي 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه .

هيونداي توسان موديل 2027

خزان وقود سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تصل إلي 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي توسان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه .