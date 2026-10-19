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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هوندا أكورد 2027 في السعودية

هوندا أكورد موديل 2027
هوندا أكورد موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أكورد موديل 2027، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان، وتجمع بين العملية والاعتمادية والاقتصاد في استهلاك الوقود ومتعة القيادة التي اشتهرت بها أكورد.

هوندا أكورد موديل 2027

أبعاد هوندا أكورد موديل 2027

تأتى سيارة هوندا أكورد موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بطول 4970 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2830 مم .

هوندا أكورد موديل 2027

مواصفات هوندا أكورد موديل 2027

زودت سيارة هوندا أكورد موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة LED نهارية، وبها شبك أمامي أسود مع فتحات تبريد كبيرة تخدم محرك التيربو، وبها جنوط رياضية مقاس 18 بوصه، وبها عواكس برتقالية على المصابيح الأمامية كإحدى العلامات المرتبطة بالسيارات المصنعة في مصانع هوندا الأمريكية، وزودت برادار وكاميرا مثبتة على الزجاج الأمامي لدعم مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، ومنها المحافظة على المسار وفرملة الطوارئ.

هوندا أكورد موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هوندا أكورد موديل 2027 بها، مقاعد قماشية مريحة وسهلة التنظيف، وبها شاشة وسطية مقاس 10.2 بوصه تدعم نظام جوجل المدمج وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصه، وبها نظام صوتي من Bose، وبها وسائد هوائية جانبية وستائرية .

محرك هوندا أكورد موديل 2027

هوندا أكورد موديل 2027

تحصل سيارة هوندا أكورد موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 194 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 56 لتر .

سعر هوندا أكورد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هوندا أكورد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 118 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا أكورد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 144 ألف ريال سعودي .

هوندا أكورد أكورد موديل 2027 أبعاد هوندا أكورد أبعاد هوندا أكورد موديل 2027 مواصفات هوندا أكورد موديل 2027 محرك هوندا أكورد محرك هوندا أكورد موديل 2027 سعر هوندا أكورد موديل 2027 السيارات السيدان

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