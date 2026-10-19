ماذا تقدم رينو 5 توربو E3 الكهربائية الجديدة؟

تمثل رينو 5 توربو E3 امتدادًا لإصدارات رينو من سيارات الهاتشباك، مع تقديمها برؤية عصرية تجمع بين التصميم الرياضي والتجهيزات الحديثة والقدرات الفنية المعتمدة على الطاقة الكهربائية بالكامل.

أبعاد رينو 5 توربو E3

تأتي رينو 5 توربو E3 بطول يبلغ 4,080 مم، وعرض يصل إلى 2,030 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,380 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,570 مم، في حين يبلغ وزنها من دون ركاب 1,400 كجم، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وبجنوط مصنوعة من الألومنيوم.

رينو 5 توربو E3

محرك رينو 5 توربو E3

تعتمد رينو 5 توربو E3 على منظومة دفع كهربائية بالكامل تضم محركين، وتولد قوة إجمالية تصل إلى 555 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

رينو 5 توربو E3

بينما تنتقل القوة إلى العجلات من خلال نظام الدفع الخلفي، وتحصل السيارة على طاقتها من بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة، تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

رينو 5 توربو E3

تسارع السيارة رينو 5 توربو E3

تظهر القدرات الفنية لرينو 5 توربو إذ تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 270 كيلومترًا في الساعة.

رينو 5 توربو E3

تجهيزات رينو 5 توربو E3

تضم المقصورة مقعدين فقط، مع تجهيز كل من مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي بتصميم رياضي، واستخدام فرش ألكانتارا، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في عدد من الوظائف دون الحاجة إلى الابتعاد عن مهام القيادة.

رينو 5 توربو E3

وتعتمد رينو 5 توربو E3 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10 بوصات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه لعرض بيانات القيادة، وتضم التجهيزات أيضًا مكيف هواء، إلى جانب منظومة وسائد هوائية لتعزيز حماية الركاب.