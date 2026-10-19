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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | مرسيدس تكشف الستار عن AMG GT 2028 الجديدة.. سعر تويوتا هايلكس 2027 في الإمارات

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت ليب موتور الصينية، عن سيارتها B03 الجديدة ضمن فئة الهاتشباك الكهربائية، حيث ظهرت خلال معرض باريس للسيارات 2026، وذلك للمرة الأولى في أوروبا.

تنتمي فورثينج إلى دونج فينج الصينية، والتي تقدم عالميًا مجموعة متنوعة من الطرازات التي تشمل السيارات العائلية والمركبات متعددة الاستخدامات.

كشفت مرسيدس بنز، من خلال قسم AMG المتخصص في تطوير السيارات عالية الأداء، عن سيارتها الجديدة AMG GT SUV موديل 2028، التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، وتجمع بين تصميم السيارات الرياضية وهيكل سيارات SUV.

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلكس موديل 2027، وتنتمي هايلكس لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أسعار السيارات الجديدة ليب موتور تقدم B03 B03 الكهربائية فورثنج V9 2026 مرسيدس AMG GT 2028 الجديدة سعر تويوتا هايلكس 2027 سيارات 2027 جديدة

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