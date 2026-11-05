نقابة المعلمين تعلن وفاة مدرسة أثناء اليوم الدراسي بالمحلة

أعلنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفاة المعلمة هدى زكي محمد السيد، بمدرسة الأمل للصم والبكم بالمحلة، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء اليوم الدراسي.



وذكرت غرفة عمليات النقابة، في إخطار تلقته صباح اليوم الخميس من النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة، أن المعلمة تعرضت لحالة إغماء نتيجة هبوط مفاجئ وحاد في الدورة الدموية أثناء وجودها بالمدرسة.



وفاة معلمة أثناء اليوم الدراسي

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المعلمة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها توفيت عقب وصولها إلى المستشفى.

وفي أعقاب الواقعة، وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، محمد سيف النصر، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة، واللجنة النقابية التابع لها المعلمة، بالتواجد إلى جانب أسرتها وتقديم الدعم والمساندة لها في هذه الظروف الأليمة، مع سرعة صرف المستحقات المالية للأسرة.

وتقدمت نقابة المهن التعليمية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المعلمة الراحلة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.