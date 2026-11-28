قال كورماك سميث، المستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية، إن ما يجري في أوكرانيا «حربان في وقت واحد»: الأولى على خط الجبهة، حيث تلحق القوات الأوكرانية خسائر كبيرة بالقوات الروسية، والثانية في العمق، حيث تستهدف أوكرانيا البنية التحتية ومصافي النفط داخل روسيا.

وأضاف سميث، في مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» من لندن، أن روسيا من جانبها تطلق الصواريخ على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بهدف بث الرعب في صفوف المدنيين ودفعهم إلى كراهية النظام الأوكراني، وزيادة معاناتهم خلال أشهر الشتاء المقبلة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، ولم يدخل الشتاء رسميًا بعد، ما يزيد حاجة أوكرانيا إلى صواريخ اعتراضية قادرة على التصدي للصواريخ الروسية فرط الصوتية، وهي صواريخ «باتريوت» التي تعاني الولايات المتحدة نقصًا في توافرها.

وأوضح أن إمدادات هذه الصواريخ إلى أوكرانيا توقفت كذلك، مرجعًا النقص الأمريكي فيها إلى الحرب مع إيران، وإلى أن الرئيس دونالد ترامب أعلن صراحة أنه يقف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويسعى إلى إجبار أوكرانيا على الاستسلام له.