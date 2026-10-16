كواليس رحيل مجدي عبدالعاطي عن أبوقير للأسمدة وتولي هيثم شعبان

أكد أحمد نبيل، مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة، أن رحيل مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق للفريق، جاء بالتراضي وفي أجواء يسودها الحب والاحترام، مشددًا على تقدير إدارة النادي للجهود التي بذلها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد نبيل، في تصريحات للإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن مجدي عبدالعاطي وجهازه المعاون بذلوا قصارى جهدهم منذ فترة الإعداد، موضحًا أن أداء الفريق كان جيدًا في معظم المباريات، بعيدًا عن النتائج.

وأضاف مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة أن جدول مباريات الدوري كان قاسيًا على الفريق، خاصة في ظل مواجهة ثلاثة من كبار الكرة المصرية والإفريقية، وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن الفريق قدم مباريات جيدة، وأن النتائج جاءت في ظل صعوبة المنافسة وقوة المنافسين.

وأوضح أحمد نبيل أن إنهاء التعاقد مع مجدي عبدالعاطي تم بصورة راقية، قائلًا إن المدير الفني السابق من الشخصيات المميزة، وتعامل مع النادي بشكل جيد للغاية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المشاركة في الدوري للمرة الأولى صاحَبها تطور كبير على المستويين المالي والإداري، لافتًا إلى أن رحيل مجدي عبدالعاطي جاء في ظل حالة عدم التوفيق التي لازمت الفريق خلال المباريات الماضية، رغم صعوبة جدول المنافسات ومواجهة فرق قوية خلال الجولات الست الأولى.

وتابع: «المدرب مثل اللاعب، فقد يشعر أحيانًا بوجود حالة من عدم التوفيق، وكأن الكرة تعانده، لكننا جميعًا نقر بأن الكابتن مجدي عبدالعاطي اجتهد وبذل قصارى جهده، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة».

وفي سياق متصل، كشف أحمد نبيل عن تولي هيثم شعبان القيادة الفنية لفريق أبو قير للأسمدة خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وأكد مدير الكرة أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، في ظل قوة المنافسة والحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن هيثم شعبان سيبدأ مهمته بقيادة الفريق أمام المصري، يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري.

وأضاف أن المدير الفني الجديد يمتلك القدرة على وضع بصمته مع الفريق وتقديم نتائج مميزة، في ظل رغبة الجميع في تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الأهداف المنشودة.

واختتم أحمد نبيل تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولية مشتركة بين جميع أفراد منظومة النادي، قائلًا: «جميعنا نتحمل المسؤولية ونسعى لتقديم نتائج جيدة، والجميع على قلب رجل واحد».