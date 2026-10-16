قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن ألجأ لاستخدام النووي ضد إيران
تركيا تلوح بتقديم موعد انتخابات 2028.. للسماح لأردوغان بالترشح مجددا
نحو الـ 50 ألفا مجددا.. صعود جديد في سعر الجنيه الذهب
7 سنن تغفر جميع الذنوب في ليلة الجمعة ويومها.. اغتنمهم
سوريا ترد على إسرائيل: الدروز جزء أصيل من النسيج السوري ونرفض اقحامه في الدعاية الانتخابية
مصرع فتاة ووالدها وإصابة 9 في حادث تصادم بصحراوي المنيا
راح ضحيتها المئات.. القبض على معراج أورال أبرز مرتكبي مجـ.زرة بانياس في سوريا
إخواني وانتهازي.. تراشق بالتصريحات بين نائب ترامب وعبد الرحمن السيد
بعد هجوم بـ59 مسيرة.. توقف العمل في جميع مطارات موسكو
حكم طلب الرقية من الصالحين؟.. دار الإفتاء تجيب
المواصفات الكاملة لـ فولفو XC90 2026 المقدمة عالميًا.. صور
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم وفيصل وأكتوبر اليوم.. اعرف الأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس رحيل مجدي عبدالعاطي عن أبوقير للأسمدة وتولي هيثم شعبان

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد نبيل، مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة، أن رحيل مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق للفريق، جاء بالتراضي وفي أجواء يسودها الحب والاحترام، مشددًا على تقدير إدارة النادي للجهود التي بذلها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد نبيل، في تصريحات للإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن مجدي عبدالعاطي وجهازه المعاون بذلوا قصارى جهدهم منذ فترة الإعداد، موضحًا أن أداء الفريق كان جيدًا في معظم المباريات، بعيدًا عن النتائج.

وأضاف مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة أن جدول مباريات الدوري كان قاسيًا على الفريق، خاصة في ظل مواجهة ثلاثة من كبار الكرة المصرية والإفريقية، وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن الفريق قدم مباريات جيدة، وأن النتائج جاءت في ظل صعوبة المنافسة وقوة المنافسين.

وأوضح أحمد نبيل أن إنهاء التعاقد مع مجدي عبدالعاطي تم بصورة راقية، قائلًا إن المدير الفني السابق من الشخصيات المميزة، وتعامل مع النادي بشكل جيد للغاية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المشاركة في الدوري للمرة الأولى صاحَبها تطور كبير على المستويين المالي والإداري، لافتًا إلى أن رحيل مجدي عبدالعاطي جاء في ظل حالة عدم التوفيق التي لازمت الفريق خلال المباريات الماضية، رغم صعوبة جدول المنافسات ومواجهة فرق قوية خلال الجولات الست الأولى.

وتابع: «المدرب مثل اللاعب، فقد يشعر أحيانًا بوجود حالة من عدم التوفيق، وكأن الكرة تعانده، لكننا جميعًا نقر بأن الكابتن مجدي عبدالعاطي اجتهد وبذل قصارى جهده، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة».

وفي سياق متصل، كشف أحمد نبيل عن تولي هيثم شعبان القيادة الفنية لفريق أبو قير للأسمدة خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وأكد مدير الكرة أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، في ظل قوة المنافسة والحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن هيثم شعبان سيبدأ مهمته بقيادة الفريق أمام المصري، يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري.

وأضاف أن المدير الفني الجديد يمتلك القدرة على وضع بصمته مع الفريق وتقديم نتائج مميزة، في ظل رغبة الجميع في تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الأهداف المنشودة.

واختتم أحمد نبيل تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولية مشتركة بين جميع أفراد منظومة النادي، قائلًا: «جميعنا نتحمل المسؤولية ونسعى لتقديم نتائج جيدة، والجميع على قلب رجل واحد».

أحمد نبيل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة أبو قير للأسمدة رحيل مجدي عبدالعاطي إدارة النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ترشيحاتنا

ماعت تحذر من تدويل شبكات دعم الحرب بالسودان

ماعت تحذر من تدويل شبكات دعم الحرب بالسودان وتطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات

حالة الطقس

«اضطراب الملاحة وأمواج تصل لـ3 أمتار».. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة وتكشف خريطة الأمطار

عائلة الزعيم الغاني كوامي نكروما تنعى نجلها "جمال" بالقاهرة

عائلة الزعيم الغاني كوامي نكروما تنعى نجلها "جمال" بالقاهرة.. وتشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا على دعمه ورعايته

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد