أبوقير للأسمدة تسهم بـ3.53 مليار جنيه في خزينة الدولة خلال 2024/2025

رحب المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ابو قير للاسمدة ورئيس الجمعية، بأعضاء الجمعية العمومية من المساهمين، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على دعمه المستمر للشركة وجهوده المخلصة في مواجهة التحديات المرتبطة بتوافر الغاز الطبيعي، رغم الظروف الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

كما توجه بعميق الشكر والاحترام لروح المغفور له بإذن الله المهندس عابد عز الرجال، رئيس الشركة السابق، تقديراً لجهوده الكبيرة والمخلصة خلال فترة رئاسته للشركة.

واستعرض ضاحي جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة من خلال عرض نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، حيث سلط الضوء على ما تم تحقيقه من نمو ملحوظ وإنجازات استثنائية ساهمت في دفع مسيرة الشركة رغم التحديات.

وأوضح أن إدارة الشركة استغلت تلك الفترة بوضع خطط مدروسة لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد للمصانع وتوفير قطع الغيار والمعدات

و جرى العمل في المصانع الثلاثة في وقت واحد في سابقة لم تحدث في تاريخ الشركة، وتم الانتهاء من التنفيذ في أوقات قياسية مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير وقواعد السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن المصانع سجلت خلال العام نحو 7.7 مليون ساعة عمل دون إصابات، وللعام السابع على التوالي بما يقرب من 72 مليون ساعة عمل متصلة دون إصابات مقعدة، وهو إنجاز يعكس بيئة عمل آمنة ومستدامة. كما نجحت الشركة في تحقيق الخطة الإنتاجية لمصانعها من الأسمدة الصلبة بانخفاض قدره 1% فقط عما هو مخطط نتيجة التحديات.

ولفت إلى أن الشركة واصلت دورها الوطني في المساهمة بتأمين الأمن الغذائي المصري من خلال توفير نحو 17 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لصالح وزارة الزراعة، تمثل دعماً مباشراً بقيمة 4.9 مليار جنيه وبفرصة بديلة تقدر بنحو 12.8 مليار جنيه تقريباً. كما قامت الشركة بتصدير كميات من الأسمدة المختلفة إلى أكثر من 22 دولة حول العالم، ما وفر حصيلة دولارية من الصادرات بلغت نحو 317 مليون دولار، بجانب تسويق كميات من الأمونيا والأسمدة الصلبة في السوق المحلي بالأسعار الحرة.

وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة إيرادات قياسية هي الأعلى في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط الرئيسي نحو 22.92 مليار جنيه بزيادة 24% عن العام السابق، مدفوعة باستراتيجية تسويقية ناجحة واستمرار الطلب العالمي على الأسمدة. كما حققت الشركة نمواً في أرباح التشغيل بنسبة 27% لتسجل 8.16 مليار جنيه، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي وجهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والكهرباء.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.35 مليار جنيه، متأثراً بعوامل غير متكررة تتعلق بفروق العملة، في حين حقق صافي الربح باستبعاد أثر تلك الفروق نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 8.90 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

وتساهم الشركة بنحو 3.53 مليار جنيه تُدفع لخزينة الدولة متمثلة في ضرائب وجمارك ومساهمة تكافلية.

واستطاعت الشركة أن تحتل مكانة مميزة في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، حيث حافظت على موقعها ضمن أكبر 10 شركات مدرجة من حيث القيمة السوقية، كما حصدت جائزة أفضل الشركات أداءً بالبورصة لعام 2024، وتم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 50 شركة مصرية لعام 2025 في مجلة فوربس العالمية.

وأوضح ضاحي أن إدارة الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات وبرامج الإحلال والتجديد لاستعادة قدرات المصانع، والتي تُنفذ وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة. وفي إطار التزامها بالاستدامة، نجحت الشركة في خفض نحو 1.3 مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ خلال العام، إلى جانب تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بطاقة تصميمية للمرحلة الأولى بلغت 2.6 ميجاوات، دعماً لرؤية مصر 2030 في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات العالمية من خلال تحويل مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية إلى مشروع أخضر متكامل يستهدف استخدام الطاقة المتجددة من الهيدروجين الأخضر بدلاً من الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا الخضراء. وبالتوازي، يجري العمل بنفس الفلسفة في المصانع القائمة بالشركة من خلال إحلال جزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين. كما تواصل الشركة مراجعة محفظة مشروعاتها الاستثمارية ودراسة فرص طرح منتجات جديدة تسهم في فتح أسواق متنوعة وإضافة قيمة للمساهمين، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لوضع استراتيجية طموحة حتى عام 2045 تستهدف تعزيز الاستدامة والتنوع وتحقيق أعلى عائد ممكن مع خفض استهلاك الطاقة والغاز الطبيعي وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

واختتم رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الأداء المتوازن بين النمو والتوسع والاستدامة يعزز من مكانة أبوقير للأسمدة كأحد أبرز منتجي الأسمدة النيتروجينية محلياً وعالمياً.

وقد أقرت الجمعية العامة توزيع كوبون نقدي بواقع 6 جنيهات للسهم.