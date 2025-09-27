وزارة البترول: 38 مليار جنيه إيرادات "الإسكندرية للزيوت المعدنية" في 2024 /2025

ارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) إلى نحو 38 مليار جنيه في العام المالي 2024 /2025، مقابل 34 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 11%، كما ارتفع صافي الربح إلى حوالي 1.552 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 5.6 مليار جنيه محققاً نمواً بنسبة 7.4%، وارتفعت حقوق الملكية إلى 5.422 مليار جنيه بنمو 9% عن العام السابق.

وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم - أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، شهد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة (أموك)، لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2024 /2025، حيث استعرض المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركة أموك في تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال تعظيم الطاقات الإنتاجية، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير من المنتجات المتخصصة.

وأشاد الوزير بما حققته أموك من مؤشرات أداء متميزة خلال العام، لتعكس قوتها كشركة مدرجة في البورصة المصرية، مثمناً جهود كافة العاملين بالشركة وبالقطاع، والعمل التكاملي في توفير احتياجات الشارع المصري من المنتجات البترولية.

من جانبه، استعرض ماجد الكردي رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) أهم مؤشرات الأداء، حيث حققت الشركة أداءً إنتاجياً قوياً؛ إذ بلغ إنتاج الزيوت والشموع 172 ألف طن بنسبة 108% من المستهدف، مع الحفاظ على مزيج المنتجات الأعلى ربحية كالسولار والنافتا والبوتاجاز بإجمالي 442 ألف طن، فيما بلغ إنتاج المازوت 666 ألف طن، ووفرت الشركة للسوق المحلي 1.191 مليون طن من المنتجات بقيمة 33.66 مليار جنيه، ونجحت في اختراق أسواق تصديرية جديدة، خاصة في إفريقيا، بتصدير 70 ألف طن بقيمة 65 مليون دولار، بزيادة 9% عن العام السابق.

وللعام الرابع تم إدراج شركة أموك ضمن تصنيف فوربس لأفضل الشركات المصرية من حيث الربحية والقيمة السوقية، كما انضمت للمؤشر الجديد للبورصة المصرية (EGX35-LV) 2025، الذي يضم أكثر من 35 شركة ذات سيولة مالية وأقل تقلبات سعرية.

كما أوضحت النتائج التزام الشركة بالسلامة والصحة المهنية، وتبني ممارسات الاستدامة البيئية وترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وفي سياق آخر، يشار إلى أن الشركة دعمت التنمية المجتمعية في مختلف المحافظات بنحو 23 مليون جنيه، لتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة وتحسين جودة الحياة.

وأقرت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 80 قرشاً للسهم الواحد..كما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل العام المالي ليبدأ في يناير وينتهي في ديسمبر، بدلاً من يوليو إلى يونيو.

