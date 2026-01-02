قرار مفاجئ من الغندور بمناسبه العام الجديد

شارك الإعلامي خالد الغندور جمهورة قرارة الجديد بمناسبه عام 2026 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :في السنة الجديدة مافيش جدال مع الكاره مافيش خناق مع المغرض مافيش محاولة إقناع الدماغ العنيدة و مافيش خناقات اهلي و زمالك في السنة الجديدة.

و تابع: تحليل فني فقط و قبل كل ده القرب الي الله اكثر و اكثر و ربنا يهدينا جميعا.

وكان قد ظهر الإعلامي يوسف الحسيني مع الإعلامي خالد الغندور في حلقة خاصة عبر قناة " المحور " للاحتفال بليلة رأس السنة.

ومازح خالد الغندور، يوسف الحسيني، قائلا:" أنا سعيد في حياتي عشان بسمع كلام مراتي وعايز تبقى سعيد اسمع كلام مراتك ".

وقال يوسف الحسيني: "لو سمعت كلام مراتك انهاردة هتغير رأيها بكرة فإنت متقولش رأيك ومتسمعش او ترفض الكلام".

وتابع يوسف الحسيني:" أي حاجة بتقولها المرأة لازم نقول صح ومش شرط يكون عن اقتناع من الراجل".