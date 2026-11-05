بعد حصده 5 جوائز .. فيلم «قبل الظُهر» يُواصل جولته الأوروبية من إيطاليا إلى إسبانيا

يواصل الفيلم المصري القصير "قبل الظُهر" (I Owe You A Touch) ترسيخ مكانته كواحد من أبرز إنتاجات السينما المستقلة هذا العام، حيث أُعلن رسمياً عن اختياره للمنافسة في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جيرونا السينمائي (Girona Film Festival) في إسبانيا.

تأتي هذه المحطة الإسبانية الهامة لتستكمل الجولة الأوروبية القوية للفيلم، والتي بدأت مؤخراً باختياره لتمثيل مصر في الدورة الـ 77 لمهرجان "مونتكاتيني" العريق في إيطاليا. ويُتوج هذا الحضور الأوروبي سلسلة من النجاحات الاستثنائية التي حققها الفيلم؛ حيث حصد 5 جوائز دولية حتى الآن، وسجّل حضوراً بارزاً في مسابقتين دوليتين مؤهلتين لجوائز الأوسكار في العالم العربي، مما يؤكد على الجودة الفنية للفيلم وقوة قصته العابرة للحدود.

يُعد مهرجان جيرونا السينمائي منصة عالمية تحتفي بصناع الأفلام وتهدف إلى تعزيز الإبداع الفني الذي يحمل محتوى نبيلاً وقيماً إنسانية. وتتميز الدورة الـ 38 للمهرجان بنظامها "الهجين"، حيث تجمع بين العروض الحية في قاعات السينما بإسبانيا والعروض الرقمية عبر الإنترنت، مما يتيح للأفلام الوصول إلى جمهور عالمي واسع، ويجعل من المهرجان ملتقى ضخماً للتعارف المهني (Networking) وتبادل الخبرات بين صناع السينما من مختلف قارات العالم.

وعن هذه المشاركة، صرح المخرج مروان الشافعي قائلاً: "فخور جداً باختيار فيلم 'قبل الظُهر' في مهرجان جيرونا الذي يولي اهتماماً خاصاً للأفلام ذات القيم الإنسانية. الفيلم يناقش قضية نفسية ومجتمعية حساسة، ووصوله إلى إسبانيا بعد محطته التاريخية في إيطاليا، وحصده لـ 5 جوائز ومشاركته في مسابقات مؤهلة للأوسكار، يثبت أن لغة المشاعر الإنسانية لا تعرف حواجز جغرافية أو ثقافية."

يقدم فيلم "قبل الظُهر" تشريحاً درامياً ونفسياً لرحلة المراهق "سيف"، الذي يجد نفسه مكبلاً بقيود مجتمعية تمنعه من التعبير عن حزنه أو إلقاء نظرة الوداع الأخيرة بعد مأساة شخصية. وفي محاولة للتعويض، ينطلق سيف في رحلة قاسية للبحث عن "تطهير" مادي يغنيه عن البوح العاطفي المكبوت.

الفيلم من فكرة وإخراج مروان الشافعي، تأليف عبد الرحمن جابر، وإنتاج آلاء لاشين (AH Media Production).

ويشارك في بطولته: مروان عاشور، داليا رمزي، محمد فضل، أحمد النبوي، خالد البساطي، نهى عماد، هاني عبود، وهشام الراوي.

ويضم طاقم العمل: أدهم خالد (مدير التصوير)، ياسر عزمي (المونتاج)، هشام عتمان (هندسة الصوت)، ريوان محمد (الإدارة الفنية والديكور)، شادي وليد (تلوين - Shift Studio)، ومحمد صلاح (ميكساج وماسترينج - I SOUND Studio). يُذكر أن المخرج مروان الشافعي، الذي اختير مؤخراً ضمن برنامج "صُنّاع كان" (Cannes Makers) في مهرجان كان السينمائي، يتولى إدارة توزيع وتسويق الفيلم دولياً.