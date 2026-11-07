فوزي لقجع يقترب من الاستقالة من رئاسة اللجنة المالية بالكاف.. ويحتفظ بمنصبه القيادي

يبدو أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يستعد لإعادة ترتيب مسؤولياته داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في خطوة قد تنهي واحدة من أبرز مهامه داخل أروقة الكرة الإفريقية، بعدما اتجه نحو تقديم استقالته من رئاسة اللجنة المالية التابعة لـ«كاف»، مع احتفاظه بمنصبه نائبًا أول لرئيس الاتحاد القاري.

الالتزامات الوطنية وراء قرار لقجع

وذكر موقع «هسبورت» المغربي أن لقجع قرر التوجه نحو الاستقالة من رئاسة اللجنة المالية بالاتحاد الإفريقي، بسبب حجم الالتزامات المرتبطة بهذه المهمة، وما تفرضه من تنقلات وسفريات متكررة، إلى جانب الوقت الكبير الذي تتطلبه متابعة الملفات المختلفة المتعلقة بإدارة الشؤون المالية للاتحاد القاري.

وأضاف الموقع أن الخطوة تأتي في إطار رغبة المسؤول المغربي في إعادة ترتيب أولوياته، ومنح مساحة أكبر للمسؤوليات الملقاة على عاتقه داخل المغرب، سواء على المستوى الرياضي أو الحكومي، فضلًا عن متابعة الملفات المرتبطة بالتحضيرات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

استمرار لقجع في منصبه داخل الاتحاد الإفريقي

وشدد المصدر ذاته على أن مغادرة لقجع رئاسة اللجنة المالية لا تعني انسحابه من هياكل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إذ سيواصل ممارسة مهامه بصفته نائبًا أول لرئيس «كاف»، محتفظًا بموقعه ضمن القيادة التنفيذية للاتحاد القاري.

وبذلك، فإن الاستقالة المرتقبة، حال إتمامها، ستقتصر على رئاسة اللجنة المالية، دون أن تؤثر على موقعه القيادي داخل الاتحاد الإفريقي أو دوره في إدارة شؤون الكرة بالقارة.

خبرة مالية وإدارية داخل الكاف

واكتسب فوزي لقجع خبرة واسعة خلال فترة إشرافه على اللجنة المالية بالاتحاد الإفريقي، حيث تابع عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بالحوكمة والتوازنات المالية، إلى جانب العمل على ترشيد النفقات وتعزيز الموارد المالية للاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لما أورده الموقع المغربي، في ظل سعي لقجع إلى تحقيق توازن بين مسؤولياته المتعددة، والتركيز بصورة أكبر على الملفات الوطنية والتحضيرات المغربية لاستضافة مونديال 2030.