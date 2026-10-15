رفع 140 طن مخلفات بسفاجا.. ومبارك والهدى والروضة والأشغال ضمن المناطق المستهدفة

رفعت الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا نحو 140 طنًا من المخلفات والتراكمات الصلبة والشجرية، خلال حملات مكثفة للنظافة العامة شملت مناطق مبارك، وحي الهدى، وحي الروضة والأشغال، في إطار جهود تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة المحيطة بهم.

حملات لرفع المخلفات وتحسين الشوارع

وشملت الأعمال تجميع ورفع المخلفات والتراكمات، إلى جانب كنس وتسوية المناطق المستهدفة، ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي، باستخدام معدات وعمالة شركة النظافة.

وتستهدف هذه الأعمال الحد من تراكم المخلفات وتحسين مستوى النظافة في المناطق السكنية والحيوية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي للمدينة.

استمرار الحملات بمختلف مناطق سفاجا

وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار المتابعة الدورية لأعمال النظافة ورفع المخلفات، مع تكثيف الجهود بمختلف التقسيمات والشوارع، والعمل على تغطية المناطق بصورة منتظمة، لضمان تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.