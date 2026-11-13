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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوتشيتينو يترك تدريب منتخب أمريكا وينتقل إلى مانشستر يونايتد

بوتشيتينو
بوتشيتينو
مجدي سلامة

عين نادي مانشستر يونايتد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدربا للفريق اليوم الجمعة بعد إقالة مايكل كاريك، مع وجود الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له في المسابقة منذ أربعة عقود من الزمن.

وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إن بوتشيتينو سيقود منتخب الولايات المتحدة في مباراتيه القادمتين ضد هايتي قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

ومن جانبه، قال مانشستر يونايتد في بيان "توصل النادي إلى اتفاق مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على إعفاء ماوريسيو وطاقمه من مهامهم بعد انتهاء مسؤولياتهم مع المنتخب الأمريكي".

بوتشيتينو أمريكا مانشستر يونايتد

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