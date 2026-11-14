للاستماع لرؤيتهم ومناقشة مشاكلهم.. إسلام التلواني يبدأ جولة أوروبية للقاء الجاليات المصرية بالخارج

يبدأ النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، جولة موسعة تشمل عددًا من العواصم الأوروبية، يلتقي خلالها بأبناء الجاليات المصرية، في خطوة تعكس حرصه على تحويل تعهداته إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأوضح التلواني أن هذه الجولة تأتي وفاءً بالوعد الذي قطعه على نفسه خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد بالقاهرة، حين أكد أن التواصل مع المصريين في الخارج لا ينبغي أن يقتصر على المؤتمرات واللقاءات الرسمية، بل يجب أن يمتد إلى أماكن وجودهم، والاستماع إليهم مباشرة، والتعرف عن قرب على التحديات والمشكلات التي تواجههم.

وقال عضو مجلس النواب: "أحرص على أن أذهب إلى المصريين أينما كانوا، وأن أكون صوتًا حقيقيًا لهم أمام الجهات المعنية والمسؤولين، وأن أستمع إليهم مباشرة، وأتعرف عن قرب على التحديات والمشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية".

وأشار إسلام التلواني، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات الاستماع عن قرب لكل الآراء والمقترحات، وترجمة ما سيتم طرحه خلالها إلى تحركات برلمانية، وتواصل مباشر مع المسؤولين والجهات المعنية، للعمل على حل أي إشكاليات، وتلبية تطلعات أبناء الوطن في الخارج.

المصريين بالخارج ليسوا مجرد جاليات

وأكد النائب، أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد جاليات تعيش بعيدًا عن الوطن، بل هم جزء أصيل من نسيجه الوطني، قائلا: والمسافة الجغرافية لا ينبغي أن تكون حاجزًا بينهم وبين من يمثلهم ويسعى للدفاع عن مصالحهم .