قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يبدأ الشهر الكريم؟.. موعد أول أيام رمضان 2027 فلكيا في مصر
شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة
إقبال كبير على «بيتك في مصر».. وخصم 10% لسداد كامل قيمة الشقة
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

للاستماع لرؤيتهم ومناقشة مشاكلهم.. إسلام التلواني يبدأ جولة أوروبية للقاء الجاليات المصرية بالخارج

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

يبدأ النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، جولة موسعة تشمل عددًا من العواصم الأوروبية، يلتقي خلالها بأبناء الجاليات المصرية، في خطوة تعكس حرصه على تحويل تعهداته إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأوضح التلواني أن هذه الجولة تأتي وفاءً بالوعد الذي قطعه على نفسه خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد بالقاهرة، حين أكد أن التواصل مع المصريين في الخارج لا ينبغي أن يقتصر على المؤتمرات واللقاءات الرسمية، بل يجب أن يمتد إلى أماكن وجودهم، والاستماع إليهم مباشرة، والتعرف عن قرب على التحديات والمشكلات التي تواجههم.

وقال عضو مجلس النواب: "أحرص على أن أذهب إلى المصريين أينما كانوا، وأن أكون صوتًا حقيقيًا لهم أمام الجهات المعنية والمسؤولين، وأن أستمع إليهم مباشرة، وأتعرف عن قرب على التحديات والمشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية".

وأشار إسلام التلواني، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات الاستماع عن قرب لكل الآراء والمقترحات، وترجمة ما سيتم طرحه خلالها إلى تحركات برلمانية، وتواصل مباشر مع المسؤولين والجهات المعنية، للعمل على حل أي إشكاليات، وتلبية تطلعات أبناء الوطن في الخارج.

المصريين بالخارج ليسوا مجرد جاليات

وأكد النائب، أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد جاليات تعيش بعيدًا عن الوطن، بل هم جزء أصيل من نسيجه الوطني، قائلا: والمسافة الجغرافية لا ينبغي أن تكون حاجزًا بينهم وبين من يمثلهم ويسعى للدفاع عن مصالحهم .

إسلام التلواني لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب المصريين بالخارج جاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

حسن شحاته

حسن شحاتة يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. ويكشف رأيه في ميدو

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يبحث سبل الاستغلال الأمثل لأرض بورصة الدواجن بـ سندنهور

ميناء دمياط

تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

جانب من الحدث

مبادرة «1000 نقطة جري» تنظم فعاليات رياضية بالخارجة والداخلة في الوادي الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد