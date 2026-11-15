مسؤول أممي: تجاوز عتبة 1.5 درجة احترار يهدد ملايين الأرواح ويكبد العالم تريليونات الدولارات

حذر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، من اقتراب العالم من تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية، مؤكدا أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة ستكون له تداعيات خطيرة على حياة البشر والاقتصاد العالمي .

وقال ستيل، في لقاء خاص مع (سكاي نيوز عربية)، " إن كلفة كل جزء إضافي من درجة الاحترار، وكل عام يقضيه العالم فوق هذه العتبة، تُقاس بملايين الأرواح البشرية وتريليونات الدولارات من الخسائر الاقتصادية".

ومع تواصل فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، دعا ستيل إلى ترجمة التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها تنفيذ اتفاق دبي بشأن التحول عن الوقود الأحفوري في منظومات الطاقة، والعمل على تيسير حصول الدول النامية على التمويل اللازم للتكيف مع تداعيات تغير المناخ.

وأوضح أن مؤتمر أنطاليا يركز على مساعدة الدول على تحويل تعهداتها وأهدافها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددا على أن التعاون الدولي بات أكثر إلحاحا في ظل تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك موجات الحر والفيضانات والجفاف.

وأشار ستيل إلى أن تداعيات الجفاف تتجاوز الأضرار البيئية، لتطال إنتاج الغذاء وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لافتا إلى انعكاسات هذه الأزمة على مناطق عدة، من بينها الشرق الأوسط وإفريقيا .

وفيما يتعلق بمسار الاحترار العالمي، أوضح أن التوقعات شهدت تحسنا مقارنة بما كانت عليه قبل اتفاق باريس للمناخ، إذ تراجعت من مستويات كانت تتجاوز 4 درجات مئوية إلى نحو 2.6 درجة مئوية.

وشدد ستيل على أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا ينبغي أن يعني التراجع عن جهود مكافحة تغير المناخ، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل لخفض درجات الحرارة مجدداً، والحد من فترة تجاوز هذه العتبة وإبقائها ضمن أضيق نطاق ممكن.