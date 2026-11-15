الأمير ويليام وزوجته كيت يزوران الهند لحضور حفل توزيع جوائز "إيرث شوت"

يبدأ الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون زيارة إلى الهند غدا الاثنين، وذلك لحضور النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" البيئية السنوي.

وتُعد هذه الزيارة إلى الهند أكبر رحلة خارجية تقوم بها كيت منذ خضوعها للعلاج من مرض السرطان بعد تشخيص إصابتها به في عام 2024.

وخلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ غدا، سيشارك ويليام وكيت في سلسلة من الفعاليات في مدينة مومباي، بحسب صحيفة /إندبندنت/ البريطانية.

وقال متحدث باسم مكتب الزوجين في قصر كنسينجتون: "بالنسبة للأمير، تهدف جائزة إيرث شوت في جوهرها إلى استبدال التشاؤم بآفاق جديدة من الإمكانات".

وأشار إلى أن الأمير والأميرة سيشاركان، بدءا من غد الاثنين، في فعاليات ملكية تمتد لثلاثة أيام، تهدف إلى "الاحتفاء بالابتكار، والاستدامة، والقيادة الشبابية، والروابط الراسخة بين المملكة المتحدة والهند".

يُذكر أن الأمير ويليام أسس جائزة "إيرث شوت" ​​في عام 2020 بهدف إيجاد حلول لقضية التغير المناخي.