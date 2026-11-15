وكيل دينية النواب: توجيهات الرئيس السيسي بتأسيس منظومة وطنية للوعي ضرورة لمواجهة التطرف

أشاد النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي تربط بين المؤسسات الدينية والمدارس والجامعات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لمواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع التحديات الفكرية والثقافية.

وقال المحمدي، إن ربط المؤسسات الدينية والتعليمية في منظومة واحدة يسهم في توحيد الرسائل التربوية والأخلاقية الموجهة للنشء والشباب، ويعزز دور المؤسسات المختلفة في بناء الشخصية المصرية على أسس من الاعتدال والانتماء والوعي الصحيح، مشيرًا إلى أن مواجهة التطرف لا تقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما تتطلب عملًا فكريًا وتوعويًا مستمرًا.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية أن تطوير الحضور الرقمي لوزارة الأوقاف، وإطلاق المنصة الإلكترونية للمحتوى الديني الموثق، وإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي، يعكس أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في نشر الفكر الوسطي والوصول إلى الشباب عبر المنصات التي يستخدمونها، فضلًا عن أهمية مبادرات مثل «دولة التلاوة» و«صحح مفاهيمك» في تعزيز الهوية الدينية الصحيحة.

وضع إطار قانوني

وثمن المحمدي توجيهات الرئيس بشأن إحياء الدور الحضاري للوقف والتوسع في الوقفين التعليمي والصحي، مؤكدًا أن وضع إطار قانوني يحفز المشاركة فيهما يمثل فرصة مهمة لتوجيه أموال الوقف نحو مشروعات مستدامة تخدم المواطنين، وتدعم التعليم والصحة، وتسهم في تحقيق التنمية المجتمعية.