تحركات عسكرية في اليمن.. القوات الجنوبية تعيد انتشارها قرب باب المندب



أعلنت القوات الجنوبية اليمنية إعادة تموضع قواتها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب، ضمن خطة لتنظيم انتشارها العسكري، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في ظل تهديدات تستهدف العاصمة المؤقتة عدن وعددًا من المحافظات المجاورة.

وفي المقابل، أشادت القوات الحكومية اليمنية بقرار إعادة التموضع، معتبرة أنه يسهم في حماية عدن ومحافظات الجنوب، إلى جانب المساهمة في فك الحصار المفروض على مدينة تعز.

وأكدت القوات الحكومية أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك حصار تعز تمثل مسؤولية وطنية، مشددة على أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل لقواتها، في إشارة إلى أهمية هذه المناطق الاستراتيجية ضمن التطورات العسكرية الجارية في اليمن.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ غارة جوية استهدفت مخزنًا للأسلحة تابعًا لجماعة الحوثي في مناطق سيطرتها بمنطقة نجد قسيم، جنوبي محافظة تعز.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التحركات العسكرية في عدد من المناطق اليمنية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بتأمين عدن والمناطق الجنوبية، ومواقع استراتيجية مهمة على رأسها باب المندب والساحل الغربي.