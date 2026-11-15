استعدادا لـ الجونة.. موقف الغيابات والإصابات في صفوف الزمالك بـ الدوري

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، متابعة ملف الإصابات داخل الفريق، استعدادًا لمواجهة الجونة المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعمل الجهاز الطبي للفريق على تجهيز العناصر المصابة خلال فترة التوقف الدولي، من أجل استعادة أكبر عدد من اللاعبين قبل المواجهة المقبلة، خاصة في ظل حاجة الجهاز الفني لجميع العناصر المتاحة خلال المرحلة القادمة

اقترب الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، من العودة للمشاركة مع الفريق، بعدما تعرض لجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة،

وفيما يتعلق بمحمد إبراهيم، الظهير الأيمن للفريق، فقد كشفت التقارير عن تحسن حالته واقترابه من العودة للتدريبات الجماعية، بينما يواصل المغربي محمود بنتايج برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

ويواصل حسام أشرف برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام أسفل البطن، فيما اقترب أحمد عبد الرحيم إيشو من استعادة جاهزيته بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

كما أصبح محمود جهاد جاهزًا للمشاركة في التدريبات والمباريات، وفقًا للتقارير، مع ترك قرار مشاركته النهائي للجهاز الفني