رسمياً.. المغربي جلال جيد حكماً لمواجهة الزمالك والأفريقي التونسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعيين الحكم المغربي جلال جيد لمواجهة الزمالك والأفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم المغربي الدولي جلال جيد لإدارة مباراة الزمالك أمام الأفريقي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي طاقمًا مغربيًا لإدارة المواجهة، حيث يعاون جلال جيد كل من زكريا برينسي مساعدًا أول، ومصطفى أكركاد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى مصطفى كشّاف مهمة الحكم الرابع.

كما أسند «كاف» مهمة إدارة تقنية الفيديو «VAR» إلى الحكم المغربي حمزة الفارق، ويعاونه مواطنه حمزة النصيري.

ويتولى الجيبوتي محمد مؤمن علي مهمة مراقب المباراة، بينما تم تعيين الجزائري جمال حيمودي مراقبًا للحكام.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الزمالك لتحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة القارية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.