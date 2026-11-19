كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي تفاصيل البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، خلال الأيام الماضية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، إن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة لمدة 4 أيام، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث خاض الفريق تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية.

وأوضحت أن التدريبات الصباحية اقتصرت على أداء اللاعبين تدريبات بدنية داخل صالة الجيم، قبل الحصول على فترة راحة، ثم العودة لخوض المران المسائي، الذي شهد تركيزًا فنيًا مختلفًا من المدير الفني الحسين عموتة.

وأضافت أن عموتة حرص خلال التدريبات المسائية على تخصيص كل مران للعمل على جانب فني معين، إذ ركز في أحد الأيام على تنفيذ العرضيات، بينما خصص تدريبًا آخر للتسديد على المرمى، في إطار تطوير الجوانب الهجومية للاعبين.

وأشارت إلى أن مران أمس شهد إقامة تقسيمة بين اللاعبين الأساسيين المتواجدين بالفريق، باستثناء اللاعبين الدوليين الموجودين مع منتخب مصر، في الوقت الذي شارك فيه البدلاء وعدد من الناشئين في الجانب الآخر.

وأكدت أن الفريق حصل على راحة من التدريبات اليوم، على أن يستأنف استعداداته غدًا، من أجل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير لمواجهة بيراميدز.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الأهلي سيخوض معسكرًا مغلقًا خلال آخر 48 ساعة قبل المباراة، بهدف زيادة التركيز وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة المرتقبة.