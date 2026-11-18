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ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة 8 سفن، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و556 شاحنة و111 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

وأوضح المركز - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الواردات شملت 4 سفن و7 آلاف طن بضائع و326 شاحنة و99 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات و4 سفن و5 آلاف طن بضائع و230 شاحنة و12 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا العبارة أمل، بينما غادرته السفينتان ALCUID EXPRESS والحرية2 ؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 4900 طن بضائع و242 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى "آيلة، وسينا وآور" .