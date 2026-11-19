أعرب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، عن استعداد بلاده للدخول في مناقشات جادة حول الأمن الأوروبي، بشرط أن يقترن ذلك بنقاش جاد، والأهم من ذلك، ألا يبدأ هذا المسار إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في كلمة بيرنهام، اليوم /الخميس/، في قمة "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين.



وأشاد بيرنهام، بالاتحاد الأوروبي لما قدمه من حزمة دعم مالي كبيرة، تساهم بشكل فعال في تعزيز موقف أوكرانيا "في هذه اللحظة الحاسمة".

وقال إن بريطانيا تواصل من جانبها القيام بدورها؛ فقد أقرت مؤخرا، ضمن ميزانيتها الأخيرة، حزمة دعم بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني.

وأعلن بيرنهام، عن التزام بلاده بتوفير ألف طائرة مسيرة بعيدة المدى -مصنوعة في بريطانيا- بالإضافة إلى قوارب هجومية سريعة، بريطانية الصنع أيضا، بالتعاون مع النرويج.

وأكد أن التزام بريطانيا راسخ ومستمر، وستواصل العمل مع جميع الدول في "تحالف الراغبين" طالما تطلب الأمر ذلك.

وأضاف بيرنهام: "سيظل دعمنا ثابتا لا يتزعزع؛ وهذا هو أقوى سلاح نمتلكه معا، ألا وهو التضامن بين دول أوروبا بأكملها، وهو ما تجلى بوضوح اليوم، وآمل أن يكون العالم بأسره قد شهد ذلك".