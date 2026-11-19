طالبت أوكرانيا ودول مجموعة «E3»، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، روسيا بالموافقة على وقف إطلاق نار يستهدف قطاع الطاقة خلال فصل الشتاء، بما يضمن عدم استهداف البنية التحتية للطاقة لدى الجانبين.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الدول الأربع دعت، في بيان مشترك، إلى التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف الهجمات على منشآت الطاقة، في ظل الاستعدادات لفصل الشتاء وما يفرضه من تحديات على إمدادات الطاقة والبنية التحتية.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في البيان، مواصلة دعم أوكرانيا حتى انتهاء الحرب، مشيرة إلى اعتزامها تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي إضافية لتعزيز قدراتها الدفاعية خلال فصل الشتاء.