أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لخوض مباراته بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق بترول أسيوط والمقرر اقامتها في الخامسة مساء غدا الخميس على ستاد السويس الجديد.



24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة بترول أسيوط بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر

وضمت قائمة لاعبي المصري 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي

ل​حراسة المرمى: ​عصام ثروت ، محمد شحاته ، ​محمد سيحا.

لخط ​الدفاع: ​كريم العراقي ، ​باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي ، مصطفى العش، محمد هاشم، محمد شكري.

لخط الوسط : ​ حسن علي ، محمد مخلوف، مصطفى أبو الخير، ياسين الملاح ، يوسف الجوهري ، أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، خير الدين طوال ، عبد الله الزياني.

لخط ​الهجوم: ​عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي ، صلاح محسن ، منذر طمين ، علي سليمان.