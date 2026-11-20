صرح ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، بأن ويليام ساليبا "جاهز" للعودة إلى الفريق الأول، بينما سيغيب مارتن زوبيميندي "لعدة أسابيع" بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ولم يشارك المدافع ساليبا مع الفريق الأول هذا الموسم بسبب إصابة طويلة الأمد في الظهر، لكنه خاض مباراتين وديتين خلف أبواب مغلقة خلال فترة التوقف الدولي لاستعادة لياقته البدنية.

ومن المتوقع الآن أن ينضم إلى قائمة الفريق في المباراة أمام نيوكاسل مساء السبت.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الجمعة: "ساليبا جاهز، وهو في حالة جيدة. لقد شارك في مباراتين وقدم أداءً رائعاً".

وأضاف أرتيتا: "أما زوبيميندي فهو خارج الحسابات؛ إذ يعاني للأسف من مشكلة بسيطة في أوتار الركبة. وقد أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي وجود إصابة، مما يعني أنه سيغيب لبضعة أسابيع".

كما سيغيب ساكا أيضاً، حيث يواصل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ.

وغاب النجم البارز لآرسنال عن المباريات الخمس الأخيرة للفريق، ومن غير المتوقع عودته قبل فترة عيد الميلاد، رغم تأكيد أرتيتا أن عملية تعافيه تسير وفقاً لما هو متوقع.

وعن حالة ساكا، قال أرتيتا: "لقد خضع لفحص طبي آخر. حالته تتحسن بشكل جيد للغاية، لكن يبدو أنها إصابة ستستغرق ثمانية أسابيع. لقد انقضت أربعة أسابيع حتى الآن، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يعود إلى صفوف الفريق".