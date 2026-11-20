يحتاج جسم الإنسان إلى النوم بصورة يومية حتى يتمكن من استعادة نشاطه وتجديد طاقته والحفاظ على كفاءة أعضائه وأجهزته الحيوية، إلا أن كثيرين يتعاملون مع ساعات النوم باعتبارها وقتًا يمكن تقليصه دون الانتباه إلى تأثير ذلك على صحتهم وقدرتهم على ممارسة الأنشطة اليومية.

النوم لمدة خمس ساعات

وبينما يعتقد البعض أن النوم لمدة خمس ساعات كافية لمواصلة العمل والحياة بصورة طبيعية، تبرز أهمية الحصول على فترات راحة مناسبة تلبي احتياجات الجسم.

كما تظل طبيعة النوم وآلياته من الموضوعات التي تثير اهتمام العلماء، رغم التقدم الكبير في دراسة وظائف جسم الإنسان، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسرار هذه العملية الحيوية وأهميتها للصحة العامة.

عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الإنسان

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الإنسان يوميًا للحفاظ على صحته واستعادة نشاطه، مؤكدًا أن النوم يمثل ضرورة أساسية لانتظام وظائف الجسم وقدرة أعضائه على أداء مهامها بصورة طبيعية.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن النوم لا يزال يحمل العديد من الأسرار العلمية التي لم يتمكن الباحثون من الوصول إلى تفسير كامل لها، رغم التطور الكبير الذي شهدته الأبحاث الطبية المتعلقة بوظائف الجسم البشري.

تحديد الطبيعة الكاملة لمركز النوم

وأشار إلى أن العلماء لم يتوصلوا حتى الآن إلى تحديد الطبيعة الكاملة لمركز النوم داخل جسم الإنسان، وما إذا كان يعمل بصورة مستمرة أو يتوقف خلال فترات اليقظة، لافتًا إلى أن هذه المسألة لا تزال من الموضوعات التي تثير اهتمام الدراسات العلمية.

حسام موافي: النوم بطارية الجسم لاستعادة النشاط

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن عدد ساعات النوم من العوامل المهمة التي يجب الاهتمام بها للحفاظ على صحة الإنسان، موضحًا أن الجسم يحتاج إلى فترة كافية من الراحة حتى يستعيد نشاطه ويستطيع مواصلة مسؤولياته اليومية بكفاءة.

وشبّه موافي النوم بالبطارية التي يعاد شحنها، مؤكدًا أن الإنسان يحتاج إلى الحصول على قسط مناسب من النوم حتى يتمكن جسمه من استعادة طاقته والقيام بوظائفه بصورة طبيعية.

7 إلى 8 ساعات يوميًا.. المدة التي يحتاجها الجسم

وشدد موافي على أهمية حصول الإنسان على ما يتراوح بين 7 و8 ساعات من النوم يوميًا، محذرًا من الاكتفاء بخمس ساعات فقط، خاصة إذا كان الشخص يستيقظ وهو يشعر بالإرهاق والتعب، بما يشير إلى عدم حصول جسمه على الراحة الكافية.

وأوضح أن الشعور بالنشاط بعد الاستيقاظ يرتبط بالحصول على قدر مناسب من النوم، وليس بمجرد تحديد موعد ثابت للاستيقاظ أو تقليل ساعات الراحة بهدف زيادة وقت العمل والأنشطة اليومية.

هل يجب أن يكون النوم متواصلًا طوال الليل؟

وفيما يتعلق بطبيعة النوم، أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن النوم لا يشترط أن يكون متواصلًا طوال ساعات الليل، مشيرًا إلى أن الاستيقاظ لفترات قصيرة ثم العودة إلى النوم لا يمثل مشكلة بالضرورة.

وضرب مثالًا بالأشخاص الذين يستيقظون لأداء صلاة الفجر، ثم يعودون إلى النوم مرة أخرى، مؤكدًا أن الأهم هو حصول الجسم على إجمالي القدر الكافي من النوم والراحة، وليس بالضرورة أن تكون جميع ساعات النوم متصلة دون انقطاع.

واختتم موافي بالتأكيد على أهمية عدم الاستهانة بالنوم أو تقليل ساعاته بصورة تؤثر على راحة الجسم، باعتباره أحد الاحتياجات الأساسية التي تساعد الإنسان على استعادة نشاطه والحفاظ على قدرته على ممارسة حياته اليومية.