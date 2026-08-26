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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منافسات مصر اليوم بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا .. الطائرة تواجه اليونان .. وتوقعات بميداليات جديدة

دورة ألعاب البحر المتوسط
دورة ألعاب البحر المتوسط
محمود أحمد

تتواصل منافسات البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 لليوم السابع على التوالي والمقامة بمدينة تارانتو الإيطالية والتي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

وتشهد البعثة المصرية اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 منافسات في  6 رياضات وهم الملاكمة، الكرة الطائرة، الرماية، القوس والسهم، البادل، السباحة بالزعانف.

في منافسات الملاكمة تواجه نبيلة علاء الدين بطلة تونس في دور قبل النهائي بوزن 75 كجم، ومحمد حسام عبد المنعم أمام بطل صربيا في النهائي بوزن 90 كجم.

وفي منافسات الكرة الطائرة يواجه فريق الرجال منتخب اليونان ضمن منافسات دور المجموعات، وفي الرماية يخوض المنافسات ماجي مصطفى عشماوي، أحمد توحيد زاهر، أحمد يحيى قمر، مرفت أنور محمد.

وفي منافسات القوس والسهم يخوض منافسات التصفيات اليوم ثلاثة لاعبين وهم يوسف أحمد طلبة، على حسن عبد البر، بهاء الدين عمرو .

وفي البادل يخوض الثنائي يوسف حسام حسين، جورج إيهاب واكيم المنافسات أمام إيطاليا في دور الـ 8، كما يبدأ منتخب السباحة بالزعانف منافساته بدورة ألعاب البحر المتوسط التصفيات ثم النهائي.

حصاد مصر

حصد الفراعنة حتى الآن على 15 ميدالية وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة فوق قمة الدول العربية، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات وجاءت الميدالية كالتالي: في السباحة ذهبية: عبد الرحمن سامح – 50 متر فراشة، برونزية: فريدة عثمان – 50 متر فراشة، برونزية: يوسف رمضان – 100 متر فراشة.

وفي منافسات السلاح حصد محمد السيد ذهبية سيف المبارزة، ذهبية محمد حمزة في سلاح الشيش، فضية سارة حسني في سلاح الشيش، فضية يوسف شامل في سيف المبارزة، برونزية عبد الرحمن طلبة في سلاح الشيش، وفي المصارعة ذهبية محمد حسن – وزن 67 كجم، ذهبية سمر حمزة في منافسات وزن 76 كجم، فضية محمود فراج وزن 60 كجم، فضية عبد الرحمن هيثم وزن 125 كجم، برونزية مصطفى حسين وزن 77 كجم، برونزية شهاب الدين عبد الرؤوف وزن 65 كجم، برونزية مودة بدوي في منافسات وزن 62 كجم.

مشاركة مصر

تشارك البعثة المصرية في عدد كبير من الرياضات خلال الدورة، تشمل القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية «السباحة القصيرة»، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

تحمل مصر في تارانتو تاريخًا حافلًا من المشاركات والإنجازات، حيث تحتل المركز السادس بين أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ذهبية، و209 فضيات، و255 برونزية.

يترأس البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، ويعاونه نائباه في رئاسة البعثة، اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، واللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

دورة ألعاب البحر المتوسط مدينة تارانتو الإيطالية الملاكمة الكرة الطائرة الرماية القوس والسهم البادل السباحة بالزعانف

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