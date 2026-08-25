الشباب والرياضة: مودة بدوي تحقق برونزية المصارعة في دورة ألعاب البحر المتوسط

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الشباب والرياضة متواجد في دورة ألعاب البحر المتوسط، لمتابعة مشاركة البعثة المصرية ودعم اللاعبين.

وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فوز اللاعبة مودة بدوي بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة يمثل إنجازًا كبيرًا لمصر، مؤكدًا أن البعثة المصرية تقدم أداءً قويًا خلال منافسات البطولة.

وتابع أن الوزارة توفر كافة أشكال الدعم اللوجيستي للبعثة المصرية، إلى جانب المتابعة اليومية من وزير الشباب والرياضة مع رئيس البعثة للاطمئنان على اللاعبين والوقوف على احتياجاتهم.ط

حصيلة 63 ميدالية في البطولة

وأشار إلى أن سلاح الشيش حقق 5 ميداليات خلال منافسات البطولة، معربًا عن أمله في مواصلة حصد الميداليات وتحقيق نتائج متميزة، بما يسهم في تجاوز حصيلة 63 ميدالية في البطولة.