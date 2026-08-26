بلومبرج: مصر تختبر شرائح «هواوي» للذكاء الاصطناعي وسط تنافس أمريكي - صيني على التكنولوجيا

أفادت وكالة «بلومبرج»، في تقرير لها، بأن مصر تختبر شرائح «Ascend» للذكاء الاصطناعي من شركة هواوي الصينية، في خطوة قد تضع القاهرة في قلب المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا مع سعي واشنطن للحد من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية.

ويركز التقرير على أن اختبار مصر لشرائح «هواوي» يأتي في وقت تتنافس فيه بكين وواشنطن على توسيع نفوذهما في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما تحاول شركات صينية مثل «هواوي» توفير بدائل للشرائح الأميركية التي تنتجها شركات مثل إنفيديا وAMD.

وتأتي أهمية الخطوة المصرية من كونها قد تثير تساؤلات لدى واشنطن بشأن استخدام التكنولوجيا الصينية في مشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في مصر، خاصة مع ارتباط القاهرة في الوقت نفسه بشركات تكنولوجيا أمريكية كبرى.

وتشير تقارير حديثة إلى أن «هواوي» تسعى لتوسيع استخدام شرائح Ascend خارج الصين، بينما لا تزال تواجه تحديات في منافسة منظومة «إنفيديا» من حيث الأداء والبرمجيات.