زوكس تمهد لعصر التاكسي الذاتي.. أول موافقة اتحادية لتشغيل سيارات أجرة روبوتية مدفوعة

حققت شركة Zoox، التابعة لأمازون، خطوة جديدة في سباق المركبات ذاتية القيادة، بعدما حصلت على أول موافقة اتحادية في الولايات المتحدة تسمح لها بتشغيل سيارات أجرة روبوتية مدفوعة، صممت بالكامل للعمل دون سائق أو عجلة قيادة أو دواسات تحكم.

ويزيل الترخيص الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) واحدة من أكبر العقبات التنظيمية أمام إطلاق الخدمة تجاريا، إذ يسمح للشركة بتحصيل رسوم من الركاب بعد استكمال الموافقات المطلوبة على مستوى الولايات.

وتعتزم الشركة بدء تشغيل الخدمة في مدينة لاس فيجاس خلال الشهر المقبل، على أن تتوسع لاحقا إلى مدن أخرى داخل الولايات المتحدة.

وتختلف مركبات Zoox عن معظم السيارات ذاتية القيادة الحالية، إذ لم تبن على سيارات تقليدية، بل طورت من الصفر لتعمل بالكامل دون سائق، وهو ما استدعى الحصول على إعفاء خاص من معايير السلامة الفيدرالية التي وضعت أساسا للمركبات المزودة بعجلة قيادة وأدوات تحكم بشرية.

وأكدت الشركة أنها تعاونت مع الجهات التنظيمية طوال فترة مراجعة الطلب، معتبرة أن القرار يمثل اعترافا بمستوى السلامة الذي وصلت إليه تقنياتها، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من خدمات النقل الذاتي.

وكانت Zoox شغلت برامج تجريبية مجانية في لاس فيجاس وسان فرانسيسكو، وشهدت إقبالا كبيرا، حيث استخدم أكثر من 500 ألف شخص سياراتها الروبوتية، فيما انضم عدد مماثل إلى قوائم الانتظار استعداد لإطلاق الخدمة التجارية.

وتواصل الشركة حاليا التنسيق مع سلطات ولايتي نيفادا وكاليفورنيا للحصول على التصاريح النهائية اللازمة لتوسيع نطاق التشغيل.

ويرى مراقبون أن الموافقة الاتحادية تمثل نقطة تحول في صناعة المركبات ذاتية القيادة، إذ تفتح المجال أمام نشر سيارات صُممت خصيصا للنقل الالي، بدلا من الاعتماد على تعديل السيارات التقليدية، كما تعكس توجه الجهات التنظيمية الأمريكية إلى تحديث القواعد بما يتماشى مع التطور السريع في تقنيات القيادة الذاتية.